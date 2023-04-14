أمير #المدينة_المنورة يطلق صندوق الشفاء الصحي الوقفي

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان رئيس مجلس نظارة، صندوق الشفاء الصحي الوقفي، والذي يُعنى بإصدار خدمات التغطية الصحية لبعض المقيمين ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات.

ويستهدف الصندوق الوقفي جمع أصول بقيمة 200 مليون ريال حتى 2025م لتصرف عائدات استثماراتها على مصارف الوقف، إذ يُعد أحد مبادرات وقف الشفاء لإتاحة الفرصة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المرضى المستهدفين.

وخلال الحفل سلّم الأمير فيصل بن سلمان، بطاقة التغطية الصحية لأول مستفيدة من خدمات وقف الشفاء الصحي، حيث تعد هذه الخدمة إحدى النماذج الحديثة في مجال العمل الخيري من خلال تغطية تكاليف الاحتياجات الصحية الأساسية في المستشفيات.