الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تزايد الرهانات على #رفع_الفائدة

أغلقت وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة إثر مجموعة من التقارير الاقتصادية المتباينة التي أكدت فيما يبدو اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما أضعف حماس المستثمرين بعدما افتتحت بنوك أمريكية كبيرة موسم إعلان نتائج الربع الأول.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفضل صعودها القوي أمس الخميس.

وأعلنت بنوك سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو أرباحا تفوق التقديرات في الربع الأول، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة وانحسار المخاوف بشأن تعرض النظام المصرفي لضغوط.