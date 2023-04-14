فيصل_بن_فرحان وزير خارجية #سلطنة_عمان يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.