خدمة لضيوف الرحمن.. السديس يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة و آلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع ، من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

من جانبه بين معالي الرئيس السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية السعودية 2030‪ في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.