وصول طائرة تقل أسرى سعوديين إلى #الرياض ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع #الحوثيين #عاجل

وصلت طائرة تقل أسرى سعوديين إلى الرياض، ضمن عملية تبادل الأسرى مع جماعة «الحوثي» في اليمن.

وبحسب مراسل قناة «الإخبارية»، وصلت طائرة تقل 16 أسيراً إلى الرياض، بواقع 11 سعودياً، إلى جانب 3 سودانيين، علاوة على شقيق العميد طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وابن العميد طارق.

وكانت طائرة تقل أسرى من الحوثيين قد غادرت المملكة متجهة إلى صنعاء، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى. وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان: «أقلعت أول طائرة من أبها إلى صنعاء، وعلى متنها 120 محتجزاً سابقاً».

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية إنجاز عملية تبادل للأسرى مع جماعة «الحوثي»، ووصول طائرتين تقلان أسرى من الجانبين، إلى مطاري عدن وصنعاء بشكل متزامن.

ورحب مجلس التعاون الخليجي ببدء عملية تبادل الأسرى، واعتبر الاتفاق بارقة أمل لوضع الأزمة اليمنية على طريقِ الحل

وأظهرت لقطات فيديو وصول اللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، إلى الرياض، بعد إتمام اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي».

وأعلن الحوثيون والحكومة اليمنية في الشهر الماضي، التوصل خلال مفاوضات جرت في برن، إلى اتفاق لتبادل أكثر من 880 أسيراً.