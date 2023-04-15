البرلمان_العربي يرحب بتبادل الأسرى في #اليمن.. ويشيد بجهود #السعودية

رحب البرلمان العربي بإطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشاد البرلمان العربي في بيانٍ بالجهود العربية التي بُذِلَت لإتمام هذه الخطوة، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

وأشار البيان إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي في توقيت مهم للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة أن يتم البناء عليها للتوصل إلى تهدئة شاملة تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.