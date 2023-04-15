النصر يعرض على #زيدان 120 مليون يورو لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية أن نادى النصر توصل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي النصر إقالة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق من منصبه على خلفية النتائج التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إدارة النصر استطاعت إقناع زيدان بتولى المهمة بعد إقالة جارسيا المدير الفني السابق، ولعب كريستيانو رونالدو مهاجم النصر دورا مهما فى موافقة زيدان على قبول العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر عرضت راتبًا بقيمة 120 مليون يورو، ما يوازى "500 مليون ريال سعودى" لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025.

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع جارسيا نهاية يونيو الماضي، خلفاً للأرجنتيني ميجيل روسو الذي أقيل من منصبه مع نهاية مشوار الفريق الموسم الماضي.