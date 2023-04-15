قبل اللقاء المنتظر في #النصر.. انهيار علاقة #رونالدو مع #راموس بسبب #ميسي

ارتبط اسم سيرجيو راموس لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق، طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق النصر في صفقة انتقال حر لمزاملة رونالدو من جديد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وتزامل راموس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر طيلة 9 سنوات في ريال مدريد، حصد من خلالها الثنائي العديد من الألقاب والبطولات بالإضافة إلى خوضهم سوياً 28 ألف دقيقة معاً على أرض الملعب.

وسلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية الضوء، على المقابلة المنتظرة بين رونالدو وراموس في النصر والتي قد تكون مصحوبة ببعض المشاحنات بينهما بسبب تصريحات راموس الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس نسى تماماً علاقته مع رونالدو عقب انتقاله إلى باريس سان جيرمان، خاصة عندما خرج في تصريحات يكيل فيها بالمديح للأرجنتيني ليونيل ميسي في أحدى المقابلات الصحفية.

وقال راموس عن ميسي في أحدى المقابلات: ” ليونيل ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور”، مشيراً إلى أن ميسي تفوق على زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وأضاف راموس عن ميسي: ” كانت هناك معاناة لعدة سنوات عندما كنا نلعب ضد ميسي خلال تواجده مع برشلونة، إنه أفضل لاعب أنجبته كرة القدم على الإطلاق”.

وأكدت الصحيفة على أن تصريحات راموس عن ميسي تسببت في توتر علاقته مع كريستيانو رونالدو، وقد يكون اللقاء بينهما في نادي النصر مشحوناً وذلك حال انتقال راموس إلى المملكة العربية السعودية.