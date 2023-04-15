طيران_ناس يعلق رحلاته من وإلى #مطار_الخرطوم.. وتنبيه من #مطار_الملك_عبدالعزيز للمسافرين إلى #السودان

أعلن الناقل الوطني السعودي «طيران ناس» تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى إشعار آخر، نظراً للظروف التي تشهدها السودان حالياً.

وذكر «طيران ناس» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه «نظراً للظروف الحالية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، نود إحاطة المسافرين بأنه تم تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى إشعار آخر».

وأضاف: «سيتم إبلاغ المسافرين بالمعلومات كافة لاحقاً. ويمكن للمسافرين التواصل مع خدمة العملاء للمزيد من المعلومات».

كما دعا مطار الملك عبد العزيز الدولي المسافرين المتجهين إلى مطار ⁧الخرطوم⁩ الدولي لضرورة التواصل مع الشركات الناقلة قبل التوجه إلى المطار، للتأكد من مستجدات مواعيد رحلاتهم.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم لإشعار آخر، بعد تعرض إحدى طائراتها هناك إلى حادث.

وتشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.