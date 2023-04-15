مقتل 3 وإصابة العشرات.. مشاهد مؤلمة لمدنيين مصابين في اشتباكات #السودان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من داخل المستشفى الدولي بمنطقة الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية وقوع إصابات بين المدنيين.

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة «العربية»، مستشفى مكتظة بمدنيين مصابين جرّاء الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكدت نقابة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات حتى الآن.