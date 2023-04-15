أخبار دوليّة

مقتل 3 وإصابة العشرات.. مشاهد مؤلمة لمدنيين مصابين في اشتباكات #السودان (فيديو)

15 أبريل 2023 · < 1 minute

أظهر مقطع فيديو من داخل المستشفى الدولي بمنطقة الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية وقوع إصابات بين المدنيين.

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة «العربية»، مستشفى مكتظة بمدنيين مصابين جرّاء الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكدت نقابة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات حتى الآن.

 