مقتل 3 وإصابة العشرات.. مشاهد مؤلمة لمدنيين مصابين في اشتباكات #السودان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من داخل المستشفى الدولي بمنطقة الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية وقوع إصابات بين المدنيين.
وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة «العربية»، مستشفى مكتظة بمدنيين مصابين جرّاء الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأكدت نقابة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات حتى الآن.
مشاهد حصرية لـ"العربية" لمستشفى في #الخرطوم مكتظة بمدنيين مصابين جرّاء الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. ونقابة أطباء السودان تؤكد مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات حتى الآن#السودان #العربية pic.twitter.com/DLOjUFiAir
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2023