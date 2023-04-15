في تصريحات لـ #الوئام.. تعليق مثير من مدرب #الباطن على #ماريغا

علق الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريق الباطن على واقعة موسى ماريغا مهاجم فريق الهلال بعد ما بدر منه في لقاء الفريقين بالأمس.

وقام ماريغا بالتوجه لمدرب الباطن ودفعه قبل أن يتدخل بعض اللاعبين لإنهاء الأمر.

وقال مدرب الباطن في تصريحات خاصة :"تصرف ماريغا غير مفهوم بالنسبة لي ولا أعرف لماذا قام بذلك".

وأكمل :"أنا مدرب وعملي يكون داخل الملعب فقط ولو ركزت في أي شيء خارج المستطيل الأخضر سأخسر".

وأضاف :"الأمر انتهى بالنسبة لي ولم يشغل ذهني من الأساس وتركيزي منصب على المباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات".