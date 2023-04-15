افتتاح جسر في #البحرين بمساهمة من #الصندوق_السعودي_للتنمية

شارك الصندوق السعودي للتنمية، ممثلاً في مدير إدارة عمليات الدول العربية، المهندس بندر بن عبدالله العبيد، اليوم، في حفل افتتاح جزئي لجسرٍ أحادي الاتجاه ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور وكيل وزارة الأشغال في البحرين، الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين.

ويهدف مشروع تطوير شارع الفاتح، الذي أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من شارع الملك فيصل في المنامة إلى منطقة الجفير، وعي المناطق التي تُعد وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في مملكة البحرين.

يأتي ذلك انطلاقًا من التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية، وكذلك في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية لدعم قطاعات التنمية في مملكة البحرين الشقيقة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.