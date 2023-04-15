الخارجية تدعو السعوديين في #السودان لأخذ الحيطة والحذر.. وتُخصص عدة أرقام هاتفية للتواصل #عاجل

دعت وزارة الخارجية جيمع المواطنين السعوديين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.

وذكرت «الخارجية» في بيان، أنه «نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة».

ونبهت إلى أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:

للاتصال من داخل السودان: 00249993966666.

للاتصال من داخل المملكة: 00966114067777.... تحويلة: 3983 - 3982.

الرقم الموحد: 920011114.

وتشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.