موندو_ديبورتيفو تكشف القرار النهائي في عودة #ميسي إلى #برشلونة

وقالت الصحيفة الإسبانية إن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة خططا بالفعل للموسم المقبل بوجود ليونيل ميسي، كما أن سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق الكتالوني والذي كان قريبا من الرحيل عن البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوسكيتس، يخطط للاستمرار في برشلونة لأنه مقتنع بأن ميسي سيعود من جديد إلى الفريق الكتالوني، الأمر الذي يؤكد اقتناع معظم لاعبي برشلونة بأن ميسي سوف يعود مرة أخرى.