الدوري_الإيطالي.. #ميلان يسقط في فخ التعادل مع #بولونيا

تعادل فريق ميلان مع مضيفه بولونيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.

فاجأ فريق بولونيا ضيفه ميلان بهدف مبكر عن طريق اللاعب نيكولا ساتسوني في الدقيقة الأولي من عمر المباراة.

ثم هدد فريق ميلان مرمي نظيره بولونيا بأكثر من كرة خطيرة، من أجل إدراك التعادل والعودة للمباراة.

وفي الدقيقة 41، خطف توماسو بوبيجا هدف التعادل لصالح فريق ميلان داخل شباك بولونيا، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقاسم فريقا ميلان وبولونيا الجاني الهجومي من أجل خطف هدف الفوز في المباراة لكن بدون جدوي.

وفي الدقيقة 41، خطف توماسو بوبيجا هدف التعادل لصالح فريق ميلان داخل شباك بولونيا، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، تقاسم فريقا ميلان وبولونيا الجاني الهجومي من أجل خطف هدف الفوز في المباراة لكن بدون جدوي.

ظلت المباراة سجالا بين ميلان وبولونيا، حتي صافرة النهاية بالتعادل 1-1 بين الطرفين وخروج كل منهما بنقطة من المباراة.

بهذة النتيجة، يرفع فريق ميلان رصيده للنقطة 53 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يصل فريق بولونيا للنقطة 44 في المركز الثامن.