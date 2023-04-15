وزير_الخارجية يدعو الأشقاء في #السودان إلى وقف العمليات العسكرية

دعا الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية، والعودة إلى «الإتفاق الإطاري» الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وكتب وزير الهارجية عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».