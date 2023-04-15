قائد قوات الدعم السريع بالسودان: “القوات المصرية في مكان آمن.. وآسفون للفيديوهات طلعت غصب عننا”

قال قائد القوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن القوات المصرية المتحفظ عليها في قاعدة مروي شمالي السودان "في الحفظ والصون"، بعد تناقل مقطع فيديو يظهر احتجاز مجموعة من القوات المصرية في القاعدة، على أثر النزاع الدائر حاليًا في البلاد بين الدعم السريع والجيش السوداني.

وأضاف مساء السبت، أن "نحن آسفون للفيديوهات (التي تم التقاطها للقوات المصرية)، طلعت غصب عننا".

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات المصرية قيد الاحتجاز، قال حميدتي إن القوات المصرية "في مكان آمن"، مضيفا: "ما قاومونا، موجودين في معسكرنا".

وأضاف مطمئنا المصريين: "أولادهم في الحفظ والصون، أي تعامل مع المصريين احنا جاهزين" لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.