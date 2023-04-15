زاها يرفض عرضين من #دوري_روشن براتب خرافي

رفض النجم الايفواري ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، عرضين من ناديي النصر والاتحاد لضمه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قالت شبكة "Evenin Standard" الإنجليزية أن زاها رفض عرض مالي كبير لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من نادي النصر والاتحاد.

وأضافت الشبكة الإنجليزية، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي رفض عرض النصر للانضمام للفريق مقابل 11 مليون يورو سنويا، كما رفض عرض الاتحاد الذي بلغ 9 ملايين يورو سنويا.

واختتمت الشبكة الإنجليزية حديثها أن زاها يريد استكمال مسيرته الكروية في أوروبا حال رحيله من كريستال بالاس الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.