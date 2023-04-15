بثنائية نظيفة.. #ريال_مدريد يهزم #قادش في #الدوري_الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما أمام نظيره قادش بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "نيفو ميراناديلا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

انتهى الشوط الأول سلبيا، وفي الشوط الثاني سجل الفريق الملكي ثنائية عبر ناتشو وأسينسيو في الدقائق 72 و76 على الترتيب.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد قادش، كالتالى: كورتوا، ميليتاو، روديجر، ناتشو، فاسكيز، تشواميني، فالفيردي، سيبايوس، أسينسيو، رودريجو، بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة والأقرب لتحقيق اللقب المحلي ،حيث يتبقي 10 جولات على انتهاء موسم الليجا.

وخاض ريال مدريد 29 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي حتى الآن، وجمع رصيد 62 نقطة، بعدما فاز في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.