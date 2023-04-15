إنتر_ميلان يسقط في فخ الخسارة أمام #مونزا في #الدوري_الإيطالي

واصل إنتر ميلان، نتائجه المتواضعة في الدوري الإيطالي، بخسارته أمام ضيفه فريق مونزا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022 - 2023.

وسجل لوكا كالديرولا، هدف فوز مونزا بالمباراة فى الدقيقة 78 من ضربة رأسية قوية، سكنت على يمين الكاميروني أونانا حارس فريق إنتر ميلان.

وفشل النيراتزوري للمباراة الخامسة على التوالي فى تحقيق الفوز بالكالتشيو، حيث تلقى 4 هزائم وتعادل فى مباراة.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 51 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ورفع مونزا رصيده للنقطة 38 فى المركز الثانى عشر.