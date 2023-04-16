“أطباء #السودان”: 56 قتيلا و595 جريحا جراء الاشتباكات الدامية بين الجيش و #قوات_التدخل_السريع #عاجل

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن أعداد القتلى والمصابين في المستشفيات والمرافق الصحية جراء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

وبلغ إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية 56 قتيلاً ، فيما بلغ إجمالي الإصابات (595) حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، وعشرات الحالات الحرجة.

وأشارت إلى أنه يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن لجنة الأطباء من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.