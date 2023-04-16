قبل قدم أمه.. مشهد مؤثر لاستقبال أحد المواطنين المفرج عنهم ضمن صفقة #تبادل_الأسرى (#فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو مؤثر لأحد الأسرى السعوديين المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثي.

ويظهر الفيديو، لحظة لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد، كما ظهر الأسير المحرر يحتضن والدته ويقبل قدميها واحتضنت الأم، ابنها وقبلته في مشهد أثار إعجاب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".