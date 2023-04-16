خلال اشتباكات مع #الدعم_السريع.. أنباء عن مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني

كشفت مصادر مطلعة عن مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات التي تجرى الآن مع قوات الدعم السريع.

وأوضحت المصادر مقتل قائد الجيش السوداني في قاعدة جبل أولياء جنوب الخرطوم خلال الاشتباكات- وفقا لـ" العربية"-.

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وأعلنت قوات الدعم السريع بالسودان عن إنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي" تابعة للجيش السوداني، مضيفة أنها تمكنت كذلك من السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم.

على جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها تمكنت من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد قوات التدخل السريع في قاعدة كرري.