“#أرامكو”: نقل 4% من الأسهم لـ “#سنابل” لن يؤثر على توزيعات الأرباح #عاجل

أكدت شركة "أرامكو السعودية"، أن نقل (4%) من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار سنابل للاستثمار"، لن يؤثر على توزيع الأرباح والأعمال.

وأوضحت أرامكو في بيان عبر تداول السعودية، إن بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 90.186 % من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

كما أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن عن إتمام نقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.