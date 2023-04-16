الاتحاد_الآسيوي يتفقد ملاعب #الرياض لنهائي #دوري_أبطال_آسيا وكأس آسيا للسيدات

يرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفدا لتفقد الأستعدادات الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، في مدرينة الرياض ، والذي يُجرى عليه أحداث نهائي دوري أبطا آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني.

ومن المفترض أن يرسل الاتحاد الآسيوي وفده لتفقد أحوال ملعب "الدرة" الأخير يوم 26 أبريل الجاري، قبل انطلاق نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا يوم 29 من ذات الشهر.

عدد الوفد يبلغ 12 شخصا، وسيزورون أيضًا الملاعب والمرافق والمنشآت الرياضية في العاصمة الرياض، من أجل الوقوف على ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، والاطلاع على استيفاء متطلبات البطولة وشروطها ومعاييرها على أرض الواقع