بعد انسحاب طاقم حراسته.. #الجيش_السوداني يعلن «هروب» #حميدتي من «مخبأه»

أعلن الجيش السوداني هروب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، من مخبأه بعد انسحاب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه.

وأفاد الجيش في بيان مقتضب بـ«هروب قائد المليشيا المتمردة حميدتي من مخبأه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه»، دون الإشارة إلى مكان المخبأ أو جهة الهروب.

وتتضارب الأنباء بين إحكام السيطرة والنفوذ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أرض الواقع، في ظل غياب معلومات مؤكدة من الجانبين.

ولليوم الثاني، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع».

وفي تصريحات بالأمس، قال «حميدتي» إنه من الصعب تحديد موعد انتهاء المعركة بين قواته والجيش السوداني، واصفا الفريق أول عبد الفتاح البرهان بـ«المجرم»، وأنه «مختبئ وسيقدمه وأعوانه إلى العدالة».

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة 56 مدنياً، وأصابت 595 آخرين بينهم جنود.