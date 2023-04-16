مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في #السودان

أدانت الأمم المتحدة مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي، خلال اشتباكات في السودان، أمس، موضحةً أنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم.

وأعلن فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يونيتامس"، اليوم الأحد، في بيان، أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال دارفور.

وقال: "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".