فلسطين.. تحذيرات من وفاة أسيرين داخل #سجون_الاحتلال

حذرت أوساط رسمية وحقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، من خطر وفاة أسيرين فلسطينيين أحدهما مضرب عن الطعام في سجون إسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: إن الأسير خضر عدنان "44 عامًا"، من جنين يواجه خطر الموت بفعل استمرار إضرابه عن الطعام منذ 71 يوما رفضا لإعادة اعتقاله.

وأوضح أن عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، في ظل رفضه أخذ المدعمات أو أي نوع من العلاج، وكذلك إجراء الفحوص الطبية، علمًا بأنه محتجز في عيادة سجن الرملة الإسرائيلي.

يشار إلى أن عدنان هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي ويعد هذا هو الإضراب السادس الذي يخوضه على مدار سنوات اعتقاله، والأطول مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة له.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية: إن الوضع الصحي للأسير وليد دقة المصاب بالسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عاما، حرج وخطير.

وذكرت أن أبو دقة "60 عامًا" خضع لعملية جراحية في الرئتين يوم الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، وتم استئصال جزء كبير من رئته اليمنى، وهو حاليا في غرفة العناية المشددة.

ويقضى أبو دقة حكما بالسجن لمدة 39 عامًا، ومؤخرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، علما أنه محتجز في سجن عسقلان الإسرائيلي.