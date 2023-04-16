الهند.. مقتل نائب سابق بالرصاص في بث حي برفقة الشرطة

قُتل نائب سابق في البرلمان الهندي، مدان بجريمة الخطف، وشقيقه، بالرصاص وهما في طريقهما لإجراء فحص طبي برفقة أفراد شرطة، ورصدت كاميرات التلفزيون الواقعة في بث حي أمس السبت.

وتداولت القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات الفيديو الخاصة بواقعة مقتل الشقيقين، وشوهد مسلح وهو يوجه مسدسا من فوق أكتاف رجال الشرطة إلى فك النائب السابق عتيق أحمد، الذي انفجرت عمامته مع إطلاق النار، وتلقى شقيقه أشرف أحمد رصاصة بعد ذلك بلحظات.

وفي مقطع فيديو آخر صورته وكالة أيه.إن.آي للأنباء، شوهد مسلح يطلق النار بشكل متكرر على جثتي الشقيقين الملقيتين على الأرض.

ولفظ الاثنان أنفاسهما في غضون دقائق، بينما سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على ثلاثة رجال يشتبه في تورطهم في عملية القتل.