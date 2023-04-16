مركز الفلك الدولي: رؤية #هلال_شوال غير ممكنة الخميس.. و #عيد_الفطر السبت #عاجل

قال مدير مركز الفلك الدولي م.محمد شوكت عودة: إن رؤية هلال شهر شوال "عيد الفطر 1444 هـ"، يوم الخميس 20 أبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وأوضح أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب كذلك في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق، وراصد محترف، وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

وأضاف: باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل، في حين أنه في مثل هذه الظروف، فإن بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال، بمثل وتقبل شهادتهم في بعض الدول، وبالتالي من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي.

وتابع: نفس هؤلاء الأشخاص كانوا يتقدمون في السابق برؤية الهلال والقمر غير موجود في السماء أصلا، فإن شهدوا سابقًا برؤية شيء غير موجود فلا غرابة أن يشهدوا الآن برؤية شيء موجود، ولكنه لا يرى.

وأشار إلى تقييم عدد من الباحثين لنسب الخطأ في تحديد بدايات الأشهر الهجرية في دولهم، وتوصلوا إلى نتائج صادمة، تؤكد تقدم بعض الأشخاص برؤية الهلال في العديد من السنوات وهو إما تحت الأفق أو كانت رؤيته غير ممكنة.

وتجدر الإشارة إلى انتشار دلالات غير دقيقة في بعض التصريحات، حيث فرقت بين بداية الشهر فلكيًا وبدايته شرعيًا، فقيل العيد فلكيًا يوم الجمعة وشرعيًا يوم السبت.