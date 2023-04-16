الصراع يشتعل.. #أرسنال يسقط في فخ التعادل مع #وست_هام في #الدوري_الإنجليزي

حقق فريق أرسنال تعادلا مخيبا للآمال مع وست هام بثنائية لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

شهد الشوط الأول سيطرة هجومية كاملة من جانب أرسنال أمام وست هام الذي تراجع دفاعيًا منذ إنطلاق اللقاء.

خطف البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الأول لفريق أرسنال داخل شباك وست هام في الدقيقة 7 من عمر أحداث الشوط الأول.

وعزز النرويجي مارتن أوديجارد، تقدم أرسنال على وست هام بهدف ثانِ في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وبدأ فريق وست هام في تدارك الموقف سريعًا، وبدأ يهدد مرمي أرسنال بعدد من الكرات الخطيرة من أجل العودة للمباراة.

وفي الدقيقة 33، حصل وست هام على ركلة جزاء سجل منها الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الأول للهامرز داخل شباك أرسنال، لتصبح النتيجة 1-2.

وفى الشوط الثانى، نجح وست هام فى تسجيل هدف التعادل فى شباك الجانرز بالدقيقة 54 من زمن المباراة عن طريق جارود بوين.

وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء لصالح أرسنال فى الدقيقة 52 من عمر المباراة.

يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 74 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما يأتي وست هام في المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة.