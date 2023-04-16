محكمة بدبي تغرم “KPMG” للتدقيق المحاسبي 231 مليون دولار

عاقبت محكمة في دبي شركة KPMG للتدقيق المحاسبي، بسداد أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين الذين يزعمون أنهم خسروا أموالاً بسبب تدقيق الجودة الرديء الذي قامت به الشركة في صندوق استثمروا فيه.

وكشف الحكم الذي صدر أواخر الشهر الماضي، أن الشركة (واحدة من الأربع الكبرى في العالم) انتهكت معايير التدقيق الدولية من خلال الموافقة على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي تديره شركة الأسهم الخاصة المفلسة مجموعة أبراج.

وفي فبراير الماضي، قامت شركة KPMG في المملكة المتحدة بتسوية مطالبة بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني من قبل المصفين فيما يتعلق بأعمال التدقيق الخاصة بالمقاول الحكومي المنهار كاريليون، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وتم تغريم EY هذا الشهر 500000 يورو وحظرها من قبول عملاء تدقيق مدرجين جدد في ألمانيا بسبب الإخفاق في عملها مع شركة المدفوعات السابقة Wirecard.

كما تواجه شركة EY أيضًا دعاوى قضائية تتعلق بتدقيقها على وشركة ادارة المستشفيات المنهارة NMC للرعاية الصحية.