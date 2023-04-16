الفلكي عبدالله الخضيري يرد على مركز الفلك الدولي: هلال شهر #شوال هذا العام سيمكث 24 دقيقة بعد غروب شمس الخميس #عاجل

رد عبدالله محمد الخضيري‏، ‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، على تصريحات مركز الفلك الدولي بشأن رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وقال الخضيري في تغريدة على موقع "تويتر": "مكث الهلال مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 إبريل 2023م بعد الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو ، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيا يمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن".

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، قال إن رؤية هلال شهر شوال "عيد الفطر 1444 هـ"، يوم الخميس 20 أبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب كذلك في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق، وراصد محترف، وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.

وتابع: "باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل، في حين أنه في مثل هذه الظروف، فإن بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال، بمثل وتقبل شهادتهم في بعض الدول، وبالتالي من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي".