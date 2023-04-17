كلاسيكو #الهلال و #النصر.. 90 دقيقة تحسم مصير #دياز و #دينكو

يترقب الجميع قمة الهلال والنصر المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن في مواجهة صعبة بين الفريقين.

ويطمح الهلال والنصر لتحقيق الانتصار في مواجهة الغد ويخوض الفريقان اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز.

مواجهة الغد حاسمة ومصيرية سواء للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال أو الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفني لفريق النصر.

دياز يواجه شبح الرحيل عن الهلال بسبب النتائج السلبية في الفترة الماضية وخسارته ستعجل برحيله عن الزعيم.

في الوقت الذي يسعى فيه دينكو لإثبات نفسه مع النصر بعدما تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، ويرغب الكرواتي في استغلال الفرصة وقد يساهم الفوز في مواجهة الغد ببقائه واستمراره لنهاية الموسم وعدم التعاقد مع مدرب جديد.