مركز الفلك الدولي أثار ضجة.. كيف يتابع السعوديون #هلال_عيد_الفطر؟ #عاجل

تشغل رؤية هلال عيد الفطر كثيرين في المملكة العربية السعودية، حيث يتحرّون أخبارها وينتظرون أنباء المراصد ومراكز الفلك المحلية والدولية.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، الجمعة الماضي، إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 20 أبريل.

ورجت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

مركز الفلك الدولي يثير الجدل

أثار مركز الفلك الدولي الجدل بتصريحات، جاء فيها أن رؤية هلال شهر شوال "عيد الفطر 1444 هـ"، يوم الخميس 20 أبريل 2023م، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. وأكد أنه باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر، يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل.

رد عبدالله محمد الخضيري‏، ‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، على تصريحات مركز الفلك الدولي، قائلا: "يمكث الهلال مساء الخميس 20 أبريل 2023م بعد الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو ، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيا يمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن".

وقال عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: "عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في تقويم أم القرى، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً؛ لأن الحساب الفلكي قطعي".

المسند: لا يمكن لأحد أن يجزم أن شهر رمضان 29 يوماً أو 30

وأضاف: "عندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً!!، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً، بالمناسبة الهلال موجود في الأفق مساء 29 رمضان وسيمكث نحو 24 دقيقة بعد غروب الشمس وفقاً لأفق مكة، وإن لم يشاهد بسبب السحب، أو الغبار أو نحو ذلك فإن الشهر يُتمم شرعاً فيكون 30 يوماً".

وأكمل: "وعليه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 يوماً أو 30 .. حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد".

وأكد أن من يصرح بأن رمضان 29 يوماً فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضاً في مرات عديدة.

وأشار إلى أنه يبقى علم تحديد يوم العيد معلقاً بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ويوم السبت 22 أبريل، حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444".