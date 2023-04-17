حصيلة جديدة.. نقابة أطباء #السودان: مقتل 97 مدنياً منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش و #الدعم_السريع

أعلنت نقابة الأطباء في بيان اليوم الاثنين، عن مقتل 97 مدنيا على الأقل وأصيب مئات آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

وأوضحت أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مقتل 83 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 1126 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة في بيان إن الإمدادات الطبية التي وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استنفدت.

على جانب آخر، أعلن الجيش السوداني السيطرة على مطار "مروي" الذي سيطرت عليه قوات التدخل السريع أول أمس السبت.