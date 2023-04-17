“#الدفاع_المدني”: إنقاذ 3 أشخاص علقوا داخل مركباتهم في سيل بـ”#الدوادمي”

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.

وأوضحت "الدفاع المدني" في تغريدة على "تويتر"، أن فرق الدفاع المدني في "الدوادمي" تمكنت من إنقاذ الأشخاص الثلاثة وهم بصحة جيدة.

وكانت "الدفاع المدني"، قد وجهت عددا من النصائح للمواطنين، للتعامل مع الحالة المطرية.

وأكدت، أنه يجب الحذر وأخذ الحيطة من جانب الجميع بالابتعاد عن الأودية، ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، بالإضافة إلى انتباه قائدي المركبات بشأن عملية التنقل عبر الطرق الزراعية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.

وشددت،على ضرورة عدم ترك الأطفال في اللعب عن مناطق السيول، والاقتراب من تجمعات المياه التي قد تكون قابلة للانهيار.