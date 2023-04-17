فيديو.. انشقاق المتحدث الرسمي باسم “#الدعم_السريع” وعودته لصفوف #الجيش_السوداني #عاجل

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم السريع وتجديد ولائه للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

ونشرت قناة "العربية"، مقطع فيديو لـ"نجم الدين"، وهو يتلو بيانا، يوضح فيه أن القرار جاء استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

ونفى نجم الدين علاقته بأي تصريحات نشرت عنه خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه أصبح ضابطا بالقوات المسلحة، وليس متحدثا لأي جهه.