وفاة عضو هيئة  #كبار_العلماء الأسبق الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان

تـوفى عضو هيئة كبار العلماء الأسبق، الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان، اليوم الإثنين عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأعلنت أسرة الفقيد الراحل أنه سوف يصلى عليه اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يوارى جثمـانه بمقابر جنة المعلاة.

يذكر أن الشيخ عبدالوهاب أبوسليمان من مواليد عام 1935، وتتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، وتولى منصب عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى، كما قدم العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث الشرعية والفقهية، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية في عام 2014.

كما تقلد العديد من الوظائف الإدارية والعملية، حيث عين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

كما مُنح الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان رحمه الله، الميدالية التقديرية للجامعة من الدرجة الأولى في 12/8/1393ه تقديراً للأعمال الميدانية التي أداها خلال عمادته بكلية الشريعة ورشح كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ تشكيلها بجامعة أم القرى حتى عام 1414هـ.