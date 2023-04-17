حدث فلكي هذا الأسبوع لن يتكرر إلا في العام 2031

ستكون عدة دول في نصف الكرة الجنوبي على موعد هذا الأسبوع مع حدث فلكي لن يتكرر إلا بعد حوالي 8 سنوات، وتحديدا في العام 2031.

ويعد "الكسوف الشمسي الهجين" نوعا نادرا من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض، وهذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

ووفقا للمرصد الملكي البريطاني، سيكون الحدث مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا.

ويعود آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013، بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في نوفمبر 2031.

ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف "المثير" ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.