موسوعة “#غينيس” للأرقام القياسية تختار “#اكتتاب_جود_للإسكان” كأكبر حملة إلكترونية خيرية

صنفت موسوعة " غينيس" للأرقام القياسية اكتتاب جود للإسكان الخيري ، كأكبر حملة تبرعات خيرية إلكترونية خلال الشهر الجاري.

وانطلقت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري بشعار "سهمك أخضر مدى الحياة" حيث حاكت في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، والتي من خلاله قدمت مفهوم "السهم الرابح" بأرباح غير مادية وإنما أرباح خيرية اجتماعية تُسهم في إسكان أكثر من 3,500 أسرة شديدة الحاجة من خلال مشاركة المجتمع.

وتُعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال الإسكان الخيري، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.