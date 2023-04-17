ارتفاع #الدولار لأعلى مستوى له في شهر مع توقعات برفع #أسعار_الفائدة

ارتفع الدولار اليوم مسجلاً أعلى مستوى له في شهر مقابل الين، بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية والأرباح التي حققتها بنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مايو.

وسجّل الدولار الأمريكي ارتفاعاً ليصل إلى 134.22 يناً، فيما انخفض اليورو قليلاً ، ليصل إلى 1.0986 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2412 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.01 في المئة، ليصل إلى 0.67095 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19 في المئة مسجلاً 0.61985 دولار، بينما تراجع اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة تقريبا إلى 6.8786 دولارات.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.65 نقطة ليبقى بعيداً عن أدنى مستوى له في عام والذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 100.78 نقطة.