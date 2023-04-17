بازار شعبي ودورة طائرة ضمن الفعاليات الرمضانية للسفارة السعودية في واشنطن (صور)

نظمت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك.

وأقامت الملحقية فعالية «البازار الرمضاني»، أمس، بحضور عدد من الجاليات المسلمة والمجتمع المحلي في العاصمة واشنطن. وتضمنت الفعالية 30 جناحاً للتسوق وخيمة رمضانية، تم فيها عرض الأطباق الرمضانية الشعبية من مختلف مناطق المملكة.

واشتملت الأنشطة الرمضانية التي أشرفت عليها الملحقية خلال شهر رمضان على كأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة، التي نظمتها الأندية السعودية الطلابية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 8 فرق ممثلين عن الأندية الطلابية، وفريقين خليجيين، و100 ما بين لاعبين وأعضاء اللجنة المنظمة.

كما تم تنظيم عدد من الليالي الرمضانية للأندية السعودية، والتي شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من الجاليات المسلمة والطلبة من متعلمي اللغة العربية.

وقدم الجميع شكرهم للملحقية، لدورها في إيجاد أجواء رمضانية للمجتمع المحلي في واشنطن.