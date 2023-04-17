الجيش_السوداني يستعيد السيطرة على التلفزيون الحكومي (فيديو)

أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مبنى التلفزيون الحكومي الرسمي، وعودة البث الي التلفزيون الحكومي من جديد.

وعقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على مبنى التلفزيون، بث بياناً وصف فيه قوات الدعم السريع بـ«الميليشيات»، وفق فيديو أذاعته قناة «العربية».

وانقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر أمس الأحد، في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش.

ومع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى، وهو ما نفاه الجيش.

وذكر موظفون إعلاميون حكوميون -رفضوا الإفصاح عن هويتهم- أن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لـ«رويترز» في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية، أمس الأحد، بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة.