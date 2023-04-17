الخارجية الإيرانية تكشف عن موعد إعادة فتح السفارات مع #السعودية

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بالوزارة، علي رضا عنايتي، عن موعد إعادة فتح سفارتي إیران والسعودية في الرياض وطهران.

وقال الدبلوماسي الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إنه من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الايراني السعودي، أي قبل 9 مايو المقبل، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية الايراني والسعودي سيجتمعان خلال هذه الفترة.

وأضاف أن وزيري الخارجية الإيراني والسعودي التقيا في بكين، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وعقب ذلك التقى الوفدان الفنيان الإیرانی والسعودي.

وواصل «عنایتي»: «كنا وما زلنا نستضيف الوفد السعودي، وزار وفد سعودي السفارة السعودية في طهران، وغادر العاصمة إلى مشهد يوم الجمعة، وزار القنصلية العامة في هذه المدينة ليعود إلى الرياض، ثم يتوجه وفد آخر من الرياض إلى طهران لمناقشة كيفية إعادة فتح السفارة السعودية وقنصليتها العامة».

وأكمل: «نفس هذه الزيارات جرت من الجانب الإيراني، فقد توجه الأربعاء الماضي، وفدان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية، زار وفد الرياض ووفد آخر توجه إلى جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين السعوديين».