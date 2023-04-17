عليه استخدام كريم “نيڤيا”.. مدرب #خيتافي يسخر من #تشافي

سخر كيكي فلوريس المدير الفني لخيتافي، من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بعد انتقاده العشب الخاص بملعب المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني، حيث أبدى تشافي استيائه من طول العشب في ملعب خيتافي، الأمر الذي لم يساعد فريقه في المباراة، وكذلك اللعب تحت أشعة الشمس.

وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام خيتافي، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وقال فلوريس في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "سبورت": "هل تأذى تشافي بعد الشمس؟ حسناً فليضع كريم نيڤيا أو واق للشمس".

وعن طول العشب الذي اشتكه من تشافي، قال: "لن أخوض في ذلك الأمر، لكننا لم نلعب على الملاعب الرملية، لقد لعبنا في ملعب جميل، حيث كنا نلعب طوال الموسم، وهو نفس الشيء لكلينا".

وأضاف: "عندما تذهب إلى هناك فإنهم يتركون العشب قصيراً وسريعًا جدًا، الكل يلعب بالأدوات التي يمتلكونها. لم نقم بتعكير صفو أي شيء".