عرض #البرازيل يهدد مفاوضات #النصر مع مدرب عالمي

كشفت تقارير صحفية عن دخول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل خلفًا للمدير الفني السابق تيتي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن الاتحاد البرازيلي وضع البرتغالي مورينيو المدير الفني لفريق روما بديلا محتملا لفشل التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وأضافت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لم يحسم موقفه حتى الآن من العرض المقدم لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، فى تصريحات سابقة، احترامه لعقده مع الريال حتي نهايته فى يونيو 2024.

وسبق ودخل النصر بقوة في المفاوضات مع مورينيو للتعاقد معه ليحل محل الفرنسي رودي جارسيا والذي تم فسخ التعاقد معه مؤخرًا.