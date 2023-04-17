ارتفاع مخزونات #الخام_السعودي لـ 151.912 مليون برميل في فبراير

أكد منتدى الطاقة الدولي "جودي"، ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.218 مليون ب/ي إلى 1.484 مليون ب/ي في فبراير.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في السعودية 0.065 مليون ب/ي إلى 2.201 مليون ب/ي في فبراير، وارتفاع مخزونات الخام السعودية 6.258 مليون برميل إلى 151.912 مليون برميل في فبراير.

ولفت إلى زيادة الحرق المباشر للخام في السعودية بمقدار 17 ألف ب/ي في فبراير إلى 329 ألف ب/ي.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في فبراير إلى 7.455 مليون برميل يوميا مقارنة مع 7.658 مليون برميل يوميا في يناير.