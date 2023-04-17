رسميا.. #النصر يغير اسم ملعبه ليصبح #الأول_بارك

أعلنت شركة الوسائل المسؤولة عن الملاعب في السعودية اتفاقها مع بنك الأول SAB على تسمية ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي النصر باسم (الأول بارك).

وكان الملعب باسم مرسول بارك لكن العقد انتهى قبل أسابيع نتيجة خلافات بين الطرفين.

وقال خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل في تصريحات صحفية: "بيع 90% من تذاكر المباريات التي احتضنها الملعب العام الجاري خلال يومين فقط يؤكد أن تجربة الاستثمار في الملاعب مليئة بالفرص".

وتقدر الصفقة بنحو 15 مليون دولار، مقسمة على 3 دفعات، بحيث يكون العام الأول مقابل 5 ملايين دولار، والثاني والثالث بـ 4.5 مليون دولار عن كل عام، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن تكون مباراة النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هي أول مباراة تقام على الملعب بمسماه الجديد.