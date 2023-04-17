ريال_مدريد يحرم #الهلال و #النصر من نجم الفريق

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة النادي في الساعات الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تكهنات مستمرة بشأن مستقبله، فضلًا عن ربطه بالانتقال إلى نادي النصر أو الهلال في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة ريليفو الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قرر بالفعل منح مودريتش عقد جديد لمدة موسم إضافي، بعد الاتفاق معه على بعض التفاصيل في المفاوضات التي جمعت بينهما خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن مودريتش مكانه مضمون في التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال الموسم المقبل، والجهاز الفني في حاجة إلى خدماته، خاصة بعد اقتراب تمديد عقد توني كروس.